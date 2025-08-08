l’ordinanza
08 agosto 2025 alle 17:42
Alghero, acque di nuovo sicure a Porto ConteVia libera dall’Arpa Sardegna che ha ripetuto le analisi dopo che in mare era stata rilevata la presenza di enterococchi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Le acque di balneazione a Porto Conte-Sant’Imbenia sono tornate pulite.
Lo dice l’Arpa Sardegna che ha ripetuto le analisi dopo l’allarme dei giorni scorsi, quando in mare era stata rilevata la presenza di enterococchi. Il sindaco Raimondo Cacciotto aveva quindi provveduto a firmare una ordinanza per vietare i tuffi in quel tratto di mare, circa 1300 metri.
Ma già ieri il provvedimento è stato revocato. A Porto Conte i bagni sono sicuri.
© Riproduzione riservata