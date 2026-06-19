L'aeroporto di Alghero consolida il proprio percorso verso la sostenibilità ambientale rinnovando il Livello 2 (Reduction) del programma Airport Carbon Accreditation (ACA), il principale standard internazionale promosso da ACI Europe per la gestione e la riduzione delle emissioni di carbonio nel settore aeroportuale. Il riconoscimento certifica il monitoraggio sistematico delle emissioni e le azioni già avviate per ridurre l'impronta carbonica dello scalo, che ha inoltre ottenuto la validazione del proprio programma Net Zero, con una roadmap che punta ad anticipare al 2040 il raggiungimento della neutralità climatica, dieci anni prima dell'obiettivo fissato a livello europeo.

Il piano prevede una riduzione fino al 96% delle emissioni rispetto all'anno base 2024 attraverso l'elettrificazione dei mezzi aeroportuali, l'installazione di pompe di calore, la riqualificazione energetica degli edifici, l'utilizzo di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili e l'adozione di principi di economia circolare. Anche l'aeroporto di Olbia continua a rafforzare il proprio impegno ambientale, conseguendo il Livello 3+ (Neutrality) del programma ACA e validando la propria roadmap Net Zero, con l'obiettivo di ridurre fino al 98% le emissioni rispetto al 2023 e raggiungere anch'esso la neutralità climatica entro il 2040.

«I risultati raggiunti e gli obiettivi che ci siamo dati testimoniano un impegno concreto e continuo verso la sostenibilità», commenta l'amministratore delegato Silvio Pippobello. «La nostra ambizione è accelerare il percorso verso la neutralità climatica, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio».

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