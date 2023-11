Quasi 5 milioni di euro di fondi regionali sono stati investiti nella laguna del Calich per valorizzare il potenziale produttivo della zona umida. Ma l’opera resta una incompiuta.

La Regione aveva delegato all’utilizzo dei fondi e alla realizzazione della infrastruttura il Consorzio di Bonifica della Nurra, protagonista di importanti interventi per la salvaguardia ambientale nello stagno di Alghero. Ma ad oggi la Regione non ha preso in carico l’opera per affidarla in gestione tramite bando pubblico. Un primo finanziamento regionale era stato stanziato nel 1996 per il riassetto della laguna.

Ulteriori 5 milioni di euro erano stati finanziati dalla Regione nel 1999 per ultimare i lavori di una struttura mai presa in consegna. «Fino al 2017 non si è fatto niente seppure le opere terminate sono state collaudate. Quindi la Regione ci ha consegnato ulteriori 100mila euro per la manutenzione delle opere, ma ad oggi si rischia di avere bisogno di altri interventi di ripristino», ha detto Gavino Zirattu, presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra e di Anbi Sardegna, intervenuto all’incontro, avvenuto nell’area del lavoriero sulle sponde della laguna, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci, del presidente del consiglio regionale Michele Pais e del presidente della cooperativa pescatori “il golfo e la laguna” Ferruccio Caneo.

Quest’ultimo in particolare ha sottolineato l’importanza dell’infrastruttura per lo sviluppo della pesca in maniera sostenibile. Il presidente Pais da parte sua ha assicurato il sostegno della Regione, come già accaduto negli scorsi anni.

