La giunta del sindaco Cacciotto ha approvato il Piao, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, prevedendo l’incremento del personale in diversi settori. La pianta organica per il 2025 verrà potenziata con trentuno assunzioni a tempo indeterminato, comprese quattro figure di funzionari di elevata qualificazione provenienti dal Dipartimento per la Coesione Territoriale.

Tra mobilità, concorsi e scorrimenti di graduatorie, entreranno progressivamente in pianta stabile tecnici, amministrativi, funzionari, agenti di polizia locale e un dirigente. Entro l’anno saranno potenziate le strutture dei settori dell’urbanistica, dei servizi tecnici, del demografico, delle manutenzioni, dei servizi sociali, della sicurezza e della vigilanza.

«Proseguiamo nel piano di rafforzamento della pianta organica dell'ente con l’obiettivo di accompagnare l’attuazione del programma, che vuole ottimizzare i servizi ai cittadini e renderli ancora più funzionali, assecondandone le esigenze e intercettandone le richieste», spiega Raimondo Cacciotto.

«Potenziamo la macchina amministrativa per migliorare l’efficienza degli uffici, a tutto vantaggio dello sviluppo delle azioni che abbiamo in cantiere per la crescita della città», aggiunge l’assessore al Personale Enrico Daga.

Alle trentuno assunzioni si aggiungono le ventuno unità a tempo determinato che andranno a potenziare i settori della Polizia Locale (quindici unità) dei Servizi Sociali (tre unità) della Centrale di Committenza (una unità) e della programmazione (una unità).

