Venticinque auto abbandonate nel centro di Alghero sono state rimosse in appena tre giorni grazie all’attività di vigilanza ambientale della polizia locale.

I veicoli sostavano in vari punti della città tra cui via Nulauro, via De Gasperi, via Giovanni XXIII, Largo Costantino, Largo Ballero, Loc. Taulera, Piazza Rimini, via Sicilia e via Fiume.

(Foto Facebook)

“Siamo molto soddisfatti dell'accelerazione impressa dal comandante della polizia locale Bertocchi su questa specifica attività che riscontra anche il plauso della cittadinanza andando a risolvere situazioni incancrenite da parecchi anni”, dichiarano l’assessore all’Ambiente Andrea Montis e l’assessora al Demanio Giovanna Caria.

