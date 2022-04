Fine settimana di controlli della Polizia locale a Sassari per frenare il fenomeno della vendita di alcolici e superalcolici ai minorenni. Gli agenti in borghese hanno sanzionato e denunciato il titolare di un bar del centro cittadino che ha servito vino a due minorenni, di cui uno sotto i sedici anni.

Decine sono state le verifiche effettuate su diverse attività tra circoli, bar, negozi e supermercati in tutto il territorio comunale, riscontrando una sola violazione.

Per la somministrazione di alcolici ai minori la normativa nazionale prevede la sanzione da 250 a mille euro. In caso di recidiva si applica la sanzione da 500 a 2mila euro, con sospensione dell'attività per tre mesi.

Il divieto riguarda i minori di anni 18, ultra sedicenni, mentre la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 è sanzionata penalmente dall'articolo 689.

