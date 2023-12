L'albero di Natale in piazza d'Italia a Sassari diventa il pretesto per l'ennesima polemica.

Il suo smantellamento è stato causa da ieri di un'ondata di commenti social molto critici contro l'amministrazione comunale a cui ha risposto oggi, nella conferenza stampa di fine anno, il sindaco. «È stato tolto per motivi di sicurezza», queste le parole di Nanni Campus, «dobbiamo montare il palco per il concerto del 31».

E a chi chiedeva di spostare l'albero all'interno della piazza il primo cittadino ha risposto così: «Se avessimo speso 6mila euro per metterlo da un'altra parte secondo voi sarebbe stata una buona spesa? Saremmo stati criticati anche in questo caso».

Campus ha ricordato poi la difficoltà di organizzare l'esibizione di Capodanno in piazza d'Italia. «Siamo la zona più pericolosa per conciliare 12mila persone all'interno della piazza in sicurezza assicurando le vie di fuga, lo spazio per le ambulanze, gli steward».

«Davvero è motivo di polemica», ha continuato il leader civico, «che si tolga, quattro giorni prima di un concerto di caratura nazionale costato 400mila euro, un albero che ha esaurito la sua funzione il 25? Si chiama albero di Natale, non della Befana». Poi l'attacco contro chi, su facebook, ha biasimato la scelta: «Talvolta i social sono la massima espressione, non della cionfra, non dello scherzo, ma dell'imbecillità».

© Riproduzione riservata