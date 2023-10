Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’importante arteria di collegamento tra Sorso e Sennori nota come strada della Salamagna. Il cantiere dà il via all’intervento finanziato dalla Ras con 750 mila euro.

Nel novembre del 2022 la Giunta del Sindaco Fabrizio Demelas aveva approvato il progetto esecutivo dell’opera inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024.

«Si tratta di un intervento di grande importanza, molto atteso da entrambe le Comunità e che finalmente vedrà la luce – dichiara il Sindaco Fabrizio Demelas, che detiene sin dal 2019 anche la delega ai Lavori Pubblici - I lavori, che avranno una durata stimata in 6 mesi, riguarderanno in particolare l’allargamento della carreggiata su entrambi i sensi marcia, l'eliminazione della pericolosa curva a gomito, il rifacimento del manto stradale e la realizzazione di marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata con annesso impianto di illuminazione pubblica su tutta l’estensione della strada».

Per il consigliere regionale e comunale Antonello Peru, che aveva più volte segnalato in Regione l’importanza dell‘ intervento ottenendo poi l’inserimento del finanziamento per la sua realizzazione «Si tratta di un altro obiettivo programmatico della nostra amministrazione si avvia ad essere raggiunto. Ancora una volta possiamo dire con soddisfazione e che il lavoro sinergico che abbiamo svolto insieme all’amministrazione comunale ha dato i suoi frutti. E tutto a beneficio della sicurezza di un tratto di strada di fondamentale importanza per i cittadini di Sorso e Sennori.»

© Riproduzione riservata