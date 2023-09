Omaggio a una figura di spicco del comune di Stintino. Rosaria Pompei Maddau, 94enne, una delle prime donne a lavorare nel borgo turistico, ha ottenuto la solenne benemerenza per la sua inestimabile attività e per la dedizione verso la comunità stintinese.

Il riconoscimento le è stato consegnato in occasione del consiglio comunale, un segnale di gratitudine per tutto quello che la donna ha fatto al servizio del paese.

«Con dedizione, amore e impegno instancabile, Rosaria ha dedicato anni della sua vita a servire e arricchire la nostra comunità in molti modi - ha detto la sindaca, Rita Vallebella -. Il suo spirito altruista, la sua passione e la sua abilità nel creare legami hanno reso Stintino un luogo migliore per tutti e tutte noi».

La signora Rosaria Maddau è considerata un pilastro di forza, rappresentando l'emblema della donna autonoma e indipendente, in quanto una delle prime a lavorare a Stintino.

«La sua storia è sinonimo di emancipazione femminile e di ispirazione per molte donne e ragazze della nostra comunità», ha aggiunto il primo cittadino. «Grazie, Rosaria, per il tuo incommensurabile contributo. La tua eredità continua a vivere in ogni angolo di Stintino e nei cuori di tutti noi.»

