Il cappellano del carcere di Alghero è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di aver introdotto, l’estate scorsa, un telefono cellulare nell’istituto penitenziario di via Vittorio Emanuele.

La polizia penitenziaria, in stretta collaborazione con il nucleo investigativo regionale, ha dato esecuzione oggi all’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per il cappellano e in carcere per il detenuto destinatario del telefonino. Le indagini, dirette dal pubblico ministero Lara Senatore della Procura della Repubblica di Sassari, avevano preso il via proprio dal sequestro del dispositivo cellulare. Dopo numerosi servizi di osservazione e attività tecniche di particolare complessità per fare luce sulle modalità di introduzione del telefono, il personale di polizia penitenziaria aveva scoperto che il canale d'introduzione illecita di oggetti non consentiti sarebbe stato proprio il cappellano del carcere approfittando del proprio ruolo per eludere i controlli. Dal carcere algherese sottolineano inoltre la massima collaborazione resa dal Vescovo nelle fasi conclusive dell’attività di indagine.









© Riproduzione riservata