Un 34enne di Sassari è stato arrestato per evasione dai Carabinieri della compagnia locale.

L’uomo, sottoposto al regime di arresti domiciliari, è stato arrestato in flagranza di reato mentre tentava di dileguarsi dal tetto della sua abitazione, in via Lamarmora.

Prontamente fermato dai militari nonostante il rocambolesco tentativo di fuga, il 34enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Bancali.

(Unioneonline/v.l.)

