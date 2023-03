Dichiarato non imputabile per totale infermità, oggi in tribunale, Giuseppe Pisano, l’uomo che, lo scorso 27 luglio, colpì nel carcere di Bancali con uno sgabello il compagno di cella, il 51enne sassarese Graziano Piana, deceduto per le ferite riportate il giorno successivo.

A pronunciare la sentenza il gup Sergio De Luca che ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’avvocato difensore Simone Vargiu.

Il giudice per le udienze preliminari ha anche disposto una misura cautelare per il 28enne di Sorgono, ora ricoverato in una Rems, della durata di cinque anni in un’apposita struttura. Il pubblico ministero Angelo Beccu, che in discussione aveva chiesto anche lui la non imputabilità, aveva invece domandato dieci anni di restrizione.

Nel corso delle precedenti sedute sono stati presentati gli esiti di tre perizie psichiatriche, per conto del gip, del pm e del difensore, che avevano dichiarato Pisano totalmente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti.

Presenti all’udienza gli avvocati di parte civile Paolo Spano e Vittorio Campus.

