Mobilitazione per l’aeroporto di Alghero. Al Cinema Miramare, giovedì 26 gennaio, verranno convocati i Consigli comunali di mezza Sardegna. Intanto oggi si è tenuta l’assembla dei lavoratori della Sogeaal, a rischio di cassa integrazione, con tutte le sigle sindacali.

«La prospettiva della cassa integrazione è quella più probabile e percorribile. Sosterremo le scelte che faranno i lavoratori». Lo ha detto Alessandro Rassu, segretario della Fit Cisl, presente all’assemblea dei lavoratori della società di gestione dell’aeroporto di Alghero, insieme a Gianluca Langiu e Marcello Sanna.

«L’assemblea di questo pomeriggio ha fatto emergere, se ce ne fosse bisogno, le preoccupazioni per il futuro dello scalo algherese e dei suoi lavoratori», ha confermato Rassu. La crisi dello scalo è in atto e l’intero territorio è pronto a mobilitarsi.

Il presidente della Rete Metropolitana Nord Sardegna Gian Vittorio Campus, l’amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietro Fois e il coordinatore del T.I.P.S., il Tavolo Istituzioni Parti Sociali, Pier Luigi Ledda, sono intervenuti sulla situazione dello scalo algherese rimasto senza rotte della continuità territoriale e con lo spettro della cassa integrazione per 280 dipendenti. «Innanzitutto va scongiurata ogni ipotesi di ridimensionamento in ottica stagionale dello scalo di un vasto territorio come quello del Sassarese, con un sistema rilevante di istituzioni e imprese. Occorre, dunque, assumere un’azione coesa e determinata da parte dell’intero territorio per promuovere il riconoscimento definitivo e concreto del diritto alla mobilità», hanno scritto in un documento ricordando ai sindaci del territorio di essere presenti ad Alghero, il prossimo 26 gennaio alle 10 presso il Cinema Miramare per una manifestazione pubblica sul tema della mobilità. «Sono invitati i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali. In particolare ai sindaci si chiede di indossare la fascia tricolore e ai presidenti dei Consigli comunali di convocare i rispettivi organismi».









