All'aeroporto di Alghero, dopo la mediazione non andata a buon fine col Prefetto di Sassari, affollata assemblea dei lavoratori dell'Ugl (e non solo), la sigla che raccoglie il maggior numero di iscritti all'interno dello scalo, impegnata in una dura vertenza con la dirigenza Sogeal sul tema del contratto nazionale del lavoro e della stabilizzazione dei precari.

«L’Assemblea, a cui hanno partecipato iscritti e non iscritti», afferma oggi la dirigenza sindacale Ugl in un comunicato, «ha approvato a larga maggioranza l’operato e le determinazioni fin qui portate avanti dalla sigla. Contestualmente ha affidato un pieno mandato al segretario territoriale Maurizio Muretti per mettere in campo tutte le azioni di lotta conseguenti, non ultima la dichiarazione di un primo sciopero di tutti i lavoratori dello scalo a breve scadenza».

Al momento quindi non sembrano esserci spiragli per la trattativa. Un segnale preoccupante, con la b ella stagione che è appena iniziata.

