«Vogliamo incrementare ancora di più la nostra presenza in Sardegna, pensando soprattutto all’inverno, per destagionalizzare il traffico». Queste le parole dell’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Francesco Intrieri, a margine dell’incontro avvenuto ad Alghero, nella sala del Quarté Sayal, per raccontare della crescita della compagnia, dal suo primo volo fino a oggi.

Aeroitalia ha scelto la Sardegna per festeggiare il milionesimo passeggero e lo ha fatto con un convegno al quale hanno preso parte, tra gli altri, il presidente Marc Bourgade, l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardara e Massimo D’Alema, come consulente finanziario dell’Aeroitalia.

«Credo che la Sardegna e in particolare il nord dell’Isola», ha commentato l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, «debba riconoscere l’attenzione di Aeroitalia per non aver lasciato l’aeroporto di Alghero senza collegamenti dopo la gara della continuità andata deserta».

