Una perdita che non riguarda solo l'Accademia Belle Arti “Sironi” di Sassari, della quale era stato nominato direttore per la seconda volta. Antonio Bisaccia, morto a 58 anni, era infatti anche il presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori delle accademie italiane. Non solo, l'anno scorso era stato nominato presidente del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), organo consultivo del Ministero dell’Università e della Ricerca riguardante il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Siciliano, era malato da tempo ma il suo attivismo in campo nazionale non ne ha risentito. Dirigeva la rivista “Parol – Quaderni d’Arte e di Epistemologia” ed è stato collaboratore di riviste e quotidiani. Ha pubblicato, tra gli altri: “Alexandre Alexeieff. Il cinema d’incisione” (1993); “Effetto Snow. Teoria e prassi della comunicazione artistica in Michael Snow”, 1995 (Premio nazionale Filmcritica – Umberto Barbaro 1996); “Punctum fluens. Comunicazione estetica tra cinema e arte d’avanguardia” (2017); “Burocrazzismo e Arte” (2020).

Arrivato sei anni fa per dirigere l'accademia di Belle arti sassarese, Antonio Bisaccia era stato confermato all'unanimità anche per il triennio 2020-2023.

© Riproduzione riservata