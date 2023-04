Red è morto. Era stato avvelenato da mani ignote e crudeli la notte del 28 febbraio 2021 nelle campagne di Sorso. Per lui, uno splendido esemplare di pastore tedesco, aveva fatto il tifo tutta la Sardegna (e non solo) e la sua vicenda aveva commosso tutto il popolo del web.

I veterinari fecero l'impossibile per salvarlo e dopo qualche giorno ci riuscirono. Red riprese conoscenza e ricominciò a camminare. Ma non fu più lo stesso: troppo gravi le lesioni interne procurate dal veleno.

Red comunque in questi due anni non rinunciò mai alla sua passione preferita: giocare con i bambini. Che lo adoravano. Le ricadute però erano sempre in agguato e ieri, in una di queste, Red non ce l'ha fatta, dopo aver lottato tanti mesi contro la malvagità della persona che lo aveva ridotto in quelle condizioni.

«Purtroppo ero consapevole dei rischi che correva il mio amato Red - spiega il suo proprietario Gian Paolo Sanna, ragioniere di Sorso, 57 anni - I veterinari mi avevano avvertito dei pericoli che correva e così è stato. Però almeno per due anni Red è stato ancora con noi. I bambini della zona e non solo hanno perso un amico sincero. Compreso mio padre, che è cieco e che quando veniva a casa a trovarmi era accudito amorevolmente da Red, che non lo lasciava solo un istante».

