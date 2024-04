Lutto a Sassari e non solo per la morte di Pierfranco Marchisio, a lungo preparatore atletico della Torres e per decenni insegnante di educazione fisica nelle scuole medie del territorio.

«È stato punto di riferimento per centinaia di studenti – scrivono in molti sui social – e preparatore di tanti atleti del territorio».

Marchisio, 80 anni, dopo essersi affermato come atleta negli anni Sessanta – fu più volte campione sardo dei 400 e degli 800 metri, campione di Decathlon, oltre che medaglia d’argento per i 400 a ostacoli ai campionati italiani assoluti di Pisa del 1968 – si era dedicato all’insegnamento dell’educazione fisica e alla preparazione dei giovani. Aveva anche meritato negli anni recenti la nomina a Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana.

«Il presidente, la proprietà, la dirigenza, lo staff tecnico operativo medico e fisioterapico della Prima Squadra, del Settore Giovanile e della Scuola Calcio si stringono in un forte abbraccio alla famiglia del professor Pierfranco Marchisio, storico preparatore atletico», il messaggio della Torres sui social.

(Unioneonline)

