I suoi piatti un’opera d’arte, degustazioni apprezzate dai “fedeli” clienti che frequentavano i suoi locali. Giovanni Silanos, noto ristoratore-imprenditore di Sassari, se n’è andato a 65 anni, un pezzo di storia della città in cui era conosciuto e amato come fondatore del Camelot Pub, nel centro storico, e del ristorante caffetteria Borgo di San Francesco in via Volontè.

Sui social centinaia di messaggi di cordoglio dai tanti che hanno gradito le sue pietanze, dal panino con la carne di cavallo ai piatti più sofisticati. Un rapporto continuo con il popolo della notte, persone di tutte le età e di ogni classe sociale che serviva dalle 20 alle sei del mattino, persone che amavano trattenersi approfittando della sue prelibatezze servite con dosi generose.

Nei suoi locali anche artisti famosi, nazionali e internazionali, attori e musicisti, cantanti e vip che puntualmente facevano tappa nel suo ristorante come una visita a un monumento storico a cui non potevano mancare. Carattere espansivo e cordiale con la clientela, Giovanni Silanos lascia una moglie e due figli. I suoi funerali si terranno giovedì alle 15 nella chiesa di Santa Maria Bambina.

