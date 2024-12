Gli operatori turistici di Alghero sono stati invitati a partecipare a un incontro formativo sulle nuove norme che disciplinano il settore dell’accoglienza. L’assessorato al Turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di Alghero, in collaborazione con il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, l’Associazione Domos e l’associazione Welcome to Alghero, accoglierà gli operatori della ricettività questo pomeriggio, martedì 10 dicembre alle 16 presso la sala convegni del Quarter, in Largo San Francesco.

L’appuntamento sarà dedicato a due temi di grande attualità, con particolare attenzione alle prossime scadenze normative.

Grazie alla partecipazione di funzionari comunali e regionali, saranno fornite tutte le informazioni necessarie per:

- Adempiere all’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), previsto dalla normativa nazionale come requisito obbligatorio per tutte le strutture ricettive, inclusi i titolari di locazioni turistiche. La scadenza per dotarsi del CIN è fissata al 1° gennaio 2025.

- Applicare le Direttive di Attuazione della Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2017, con particolare riferimento all’articolo 13, comma 1, lettera c), che disciplina la classificazione e la riclassificazione delle strutture ricettive, la cui scadenza è imminente, salvo eventuali proroghe.

«Un’occasione imperdibile per chi opera nel mondo della ricettività – assicura l’assessora Ornella Piras - finalizzata a garantire un aggiornamento completo sulle novità normative e a prepararsi in modo adeguato alle imminenti scadenze».







© Riproduzione riservata