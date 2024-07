È stato fissato per il prossimo lunedì 8 luglio il nuovo appuntamento per la microchippatura gratuita dei cani nel comune di Alghero.

Per poter accedere è necessario prenotarsi inviando una mail, completa di nome, cognome e numero di cellulare del proprietario del cane, all'indirizzo s.floris@comune.alghero.ss.it o c.deligios@comune.alghero.ss.it o g.mariano@comune.alghero.ss.it oppure chiamando uno dei numeri 079 9978 888 o 079 9978 985 o 079 9978 672 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30. L'attività è frutto della stretta collaborazione tra l'assessorato Politiche Ambientali del Comune di Alghero e l'Asl di Sassari, grazie alla quale un veterinario si rende disponibile in città per agevolare il rispetto dell'obbligo di legge che impone la microchippatura di tutti i cani.

L'inserimento dei microchip avviene nei locali comunali dei Giardini Martin Luther King con inizio alle 9.30. Si accede in ordine di arrivo e l'attività proseguirà sino a quando saranno presenti cani prenotati, senza però attendere eventuali ritardatari. Saranno accettati cani anche di altri comuni, purché ricadenti nel territorio di competenza dell'Asl di Sassari.

