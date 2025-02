Si terrà venerdì 14 febbraio alle 18.30 ad Alghero, alla Fondazione Laconi in via Mazzini 99, l’evento “Arte e cultura per la natura”, per presentare la canzone “Sardigna Libera” promossa dall'Associazione Punta Giglio Libera - Ridiamo Vita al Parco Aps e realizzata dai rapper Giocca e Futta insieme ai musicisti Paolo Carta Mantiglia (sassofono) e Mr Nobody (beat). Un brano che, partendo dalla mobilitazione e lotta contro la concessione ai privati della falesia protetta di Punta Giglio all'interno del Parco di Porto Conte, denuncia lo sfruttamento ambientale, energetico, industriale, militare e turistico dell'Isola.

Ad accompagnare il nuovo brano, un significativo videoclip realizzato dal videomaker Mattia Uldanck con immagini originali e inerenti le numerose iniziative e azioni artistiche organizzate in questi anni dal comitato Punta Giglio Libera per sensibilizzare e coinvolgere la comunità, attraverso banchetti informativi e di raccolta firme, appelli, crowdfunding, presidi, assemblee pubbliche, escursioni, spettacoli, fumetti, libri, sit-in, manifestazioni e cortei.

Oltre agli autori interverranno: Joan Oliva, Elena Pittau, Roberto Barbieri, Costantino Cossu. Coordina: Giovanni Salis.

