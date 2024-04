Prende servizio ad Alghero un nuovo medico di medicina generale.

Si tratta della dottoressa Nicole Serra che svolgerà l’attività nell’ambulatorio di via Palomba, n. 8 e osserverà il seguente orario:

• Lunedì, martedì e mercoledì, dalle 9 alle 11

• Giovedì, dalle 15 alle 17

• Venerdì, dalle 14.30 alle 17.30

Per effettuare la scelta del medico è possibile presentarsi nello sportello “Scelta e revoca del medico” del Distretto di Alghero, in via degli Orti (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, e il martedì e giovedì, dalle 15 alle 17) o mandare una e-mail: sportellosau.distrettoalghero@aslsassari.it in questo caso è necessario allegare la carta di identità, il codice fiscale e, in caso di minore, la carta di identità di uno dei genitori.



© Riproduzione riservata