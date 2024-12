Il gioco della palla ovale come sport educativo nelle scuole. Nella sede della Amatori Rugby Alghero, i tecnici del club hanno partecipato a un corso organizzato dalla Federazione Italiana Rugby (FIR), denominato “Educatore Scolastico Rugby (ESR)”. L’iniziativa, rivolta ai docenti delle scuole primarie, secondarie e superiori, ha l’obiettivo di promuovere l’integrazione del rugby nel contesto educativo, con i suoi valori per favorire la crescita personale e sociale degli studenti.

Il corso è stato condotto da Salvatore Porcu, tecnico regionale, e Matteo Toniolo, tecnico d’area per il Nord Sardegna. Durante la formazione, è stata posta particolare enfasi sull’importanza di fornire agli insegnanti gli strumenti necessari per introdurre il rugby in aula come mezzo per insegnare disciplina, rispetto e spirito di squadra. Attraverso un approccio educativo privo di contatto fisico diretto, il rugby si propone come un’opportunità per arricchire l’esperienza scolastica, sviluppando capacità di collaborazione, responsabilità e cura reciproca tra gli studenti.

L’iniziativa sottolinea l’impegno del club e della Federazione Italiana Rugby nel costruire una cultura sportiva radicata nel territorio, capace di andare oltre i confini del gioco. Un passo che guarda al futuro, investendo sulle nuove generazioni e rafforzando il ruolo del rugby come strumento educativo e sociale.

