Il gup del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, ha emesso oggi la sentenza di non luogo a procedere, «perché il fatto non sussiste», nei confronti della ex direttrice del carcere di Sassari, Partizia Incollu, scomparsa tre settimane fa in un incidente stradale, e del sovrintendente di polizia penitenziaria, Luciano Piras, accusati di falsa testimonianza nel processo per la morte del detenuto Marco Erittu, trovato impiccato nella sua cella il 18 novembre 2007.

Un decesso per il quale furono condannate all'ergastolo per omicidio tre persone. Incollu e Piras erano accusati dalla Procura di Sassari di avere testimoniato il falso nel corso del procedimento e per questo ne aveva chiesto il rinvio a giudizio.

Le accuse sono state ritenute completamente infondate dal gup, e sia Incollu, difesa dall'avvocato Giorgio Murino, sia Piras, assistito da Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu, sono stati prosciolti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata