Ancora nessun esito sulle ricerche relative all’arma da taglio usata nell’aggressione avvenuta, venerdì scorso, sul lungomare Balai a Porto Torres.

Emiliana Pirino, 53 anni, stava passeggiando con il nuovo compagno quando, intorno alle 20.30, è stata raggiunta dall’ex marito, Massimo Puliga, 55 anni, il quale dopo aver parcheggiato la sua Renault Scenic davanti al piazzale dell'Istituto tecnico Nautico, si è diretto verso i due che camminavano davanti alla spiaggia dello Scoglio Lungo. Dopo un’accesa discussione, sarebbe spuntato all’improvviso un coltellino con il quale sarebbe stato colpito alla schiena proprio Puliga.

L’arma da taglio di piccole dimensioni, viste le ferite lievi riportate dalla vittima, sarebbe stata lanciata in mare. Ancora oggi il coltellino non è stato rinvenuto. Un elemento utile per ricostruire la dinamica dell’aggressione, sulla quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Porto Torres. La donna è stata denunciata a piede libero, dopo essere stata sentita dai militari.

© Riproduzione riservata