Quattro assoluzioni e tre condanne. È quanto chiesto dalla pm Rosanna Nurra, questo pomeriggio in tribunale a Sassari, per la vicenda dell'accesso abusivo, nel 2019, attraverso il sistema informatico dell'Ateneo alla carriera universitaria dell'ex presidente della Regione Christian Solinas.

Sette i dipendenti dell'istituzione sassarese imputati nel processo che oggi, oltre al pubblico ministero, ha visto la discussione dell'avvocato di parte civile Salvatore Casula.

La requisitoria ha ripercorso le tappe della causa nata quando uscirono due articoli sulla stampa che mettevano in dubbio diversi passaggi dell'iter universitario dell'ex governatore. In seguito a un'indagine la scoperta degli accessi nel profilo informatico di Solinas e le accuse contro i lavoratori.

Per la pm, Paolo Deledda, Michele Meloni e Liana Carboni vanno assolti perché il fatto non sussiste, Laura Mureddu invece con formula dubitativa.

Condanne sollecitate invece a un anno per Franca Sanna e Barbara Pes, e a 8 mesi per Antonio Catogno, i quali, secondo l'accusa, non avrebbero motivato i loro ingressi nel profilo di Solinas, o perché ripetuti senza ragione o perché spinti da presunti gossip sulla laurea della parte offesa.

Nelle prossime udienze, presiedute dal giudice Antonio Spano, interverranno le difese e gli avvocati Maurizio Serra, Nicola Oggiano, Sebastiano Chironi, Nicola Satta, Giovanni Campus, Teresa Pes, Elias Vacca e Camilla Pirino.



