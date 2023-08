Tariffa agevolata per studentesse e studenti con Isee non superiore a 25.500 euro ed età sino a 27 anni: l'Atp di Sassari ha messo a disposizione 1200 abbonamenti per viaggiare sui bus a soli 10 euro per 12 mesi. È il frutto della rinnovata convenzione tra Ersu Sassari e ATP .

L'agevolazione è riservata agli iscritti all’Università di Sassari, al Conservatorio “L. Canepa", all’Accademia di Belle Arti “M. Sironi” e all'Istituto di Scienze Religiose.

Esauriti tali contributi, tutti gli altri studenti con un Isee pari o inferiore a 25.500 euro potranno comunque accedere alla tariffa agevolata riservata alla popolazione studentesca pari a 35 euro annui, mentre salirà a 70 euro per chi possiede un reddito superiore a 25.500 euro.

Gli studenti e le studentesse che vorranno accedere alla tariffa convenzionata a 10 euro all’anno dovranno compilare e firmare il modulo di autocertificazione (status studente) scaricabile dal servizio Modulistica del sito www.atpsassari.it, allegare la copia del proprio documento d’identità in corso di validità, oltre alla certificazione ISEE inferiore o uguale a 25.500 euro, e recarsi presso l’Ufficio Cassa di ATP in via Caniga 5 a Sassari.

Gli sportelli sono già operativi: nel mese di agosto sono aperti al pubblico il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 7.45 alle 12.00, e il mercoledì dalle 7.45 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00, mentre nel mese di settembre dal lunedì al giovedì dalle 7.45 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30, mentre il venerdì dalle 7.45 alle 12.00.

Il Presidente di ATP Paolo Depperu ha dichiarato: «Una città a misura di studente universitario è rappresentata anche dalla facilità nel poter usufruire di servizi essenziali qual è la mobilità pubblica. Attraverso la collaborazione tra ATP ed Ersu contribuiamo a rendere Sassari il luogo ideale dove poter studiare agevolmente e fare la migliore esperienza di vita. Anche questo è tutela e salvaguardia del diritto allo studio».

© Riproduzione riservata