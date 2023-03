L’amministrazione comunale di Villanova Monteleone guidata dal sindaco Vincenzo Ligios ha organizzato un’iniziativa di promozione per far conoscere il servizio pasti a domicilio, offrendo alle persone interessate, nella giornata di sabato 25 marzo, un pasto gratuito di prova.

Chi vuole aderire all’iniziativa, che, spiegano gli amministratori, «non impegna alla successiva richiesta di ammissione al servizio», è necessario compilare il modulo di richiesta, da restituire ai Servizi Sociali entro le 12 di giovedì 23 marzo.

Il servizio, gestito in ambito Unione dei Comuni del Villanova, avrà inizio a partire dal mese di aprile e sarà attivo dal lunedì al sabato.

La preparazione e la successiva consegna di un pasto caldo giornaliero, direttamente a casa dell’utente, saranno curate dal personale della cooperativa Progetto H di Macomer, che opera nel centro di cottura di Villanova Monteleone, più precisamente nel plesso della scuola primaria.

I destinatari sono: persone in condizione di non autosufficienza attestata con documentazione sanitaria; persone di almeno 65 anni di età e con oggettiva impossibilità alla preparazione del pasto, anche temporanea; persone in condizione di disagio personale e/o socio-economico, oppure prive di riferimenti familiari considerabili risorse.

Il comune ha anche voluto fare un bilancio degli eventi di Carnevale: «Vogliamo ringraziare tutti, bambini e bambine, ragazzi e ragazze di ogni età, che hanno deciso di mettersi in gioco e partecipare alla sfilata del martedì grasso del Carnevale Villanovese. Il nostro grazie va ad ognuno di voi, sia che abbiate allestito un carro o partecipato come gruppo mascherato, ma anche ai tanti che singolarmente hanno deciso non solo di godersi lo spettacolo, ma di farne parte», scrivono gli amministratori.

«Se la sfilata è stata un momento di divertimento e ha coinvolto tutto il paese il merito è innanzitutto il vostro, e per questo vi ribadiamo tutta la nostra riconoscenza – proseguono -. Ma allo stesso tempo, tutti noi villanovesi, rivolgiamo i nostri ringraziamenti a coloro che hanno reso tutto questo possibile: la Confraternita della Misericordia con i suoi volontari e i tanti compaesani che liberamente hanno lavorato, aiutato e dato una mano per preparare questo momento di festa collettiva e per fare in modo che tutto andasse bene. Una festa che purtroppo ha rischiato di venir rovinata da alcuni episodi spiacevoli e preoccupanti, ma che per fortuna non sono degenerati in fatti ancora più gravi e irreparabili. A tal proposito ringraziamo i carabinieri e i vigili urbani che hanno vigilato durante tutta la sfilata proprio per prevenire ed evitare che tali incidenti accadessero, e talvolta stroncarli sul nascere».

«Nel ringraziare tutti vogliamo però rivolgere ancora un appello affinché nelle prossime e future occasioni sappiamo mantenere quello spirito di sano divertimento che abbiamo posto alla base del nostro Carnevale, isolando e neutralizzando i tentativi volti a turbare tale atteggiamento», concludono.

