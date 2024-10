Da oggi in poi ammirare da vicino il paesaggio del comune di Valledoria sarà più facile. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Marco Muretti, tramite l’assessorato all’Ambiente e al Turismo, ha provveduto a posizionare le telecamere nei principali punti panoramici d’interesse turistico e ambientale del paese.

Sarà possibile ammirare in diretta, in qualsiasi momento, anche da remoto, le bellezze naturali di Valledoria. Le live-cam, ad alta tecnologia, sono dotate di stazione meteo con rilievo in tempo reale delle temperature e dei venti. Dalla foce del Coghinas di San Pietro a Mare, la parte della costa che offre ampi spazi nella sabbia fine e dorata, stazioni balneari, servizi bar e di ristorazione, hotel con annesso ristorante ed un’ampia area per giocare a beach volley e beach soccer, alla prima guardia della Ciaccia, passando per la spiaggia di Maragnani, un arenile sabbioso frastagliato che lascia lentamente spazio agli scogli e alle caratteristiche rocce che delineano la costa. Questo è il luogo ideale quando si vogliono raggiungere in pochi metri fondali alti, e si adatta anche alle attività di surf e windsurf.

© Riproduzione riservata