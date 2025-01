La Consulta giovanile del Comune di Uri ha rinnovato il proprio organo consultivo con alla guida nuovi giovani impegnati a promuovere azioni e attività a favore della comunità. Il sindaco Matteo Emanuele Dettori ha incontrato in municipio la nuova presidente, Chiara Murru e il rinnovato direttivo, il quale ha riferito di esser pronto a lavorare con entusiasmo e impegno per la crescita del paese. La presidente della consulta giovanile avrà l’onore e l’onere di guidare il gruppo di giovani, che sarà affiancata da Aurora Solinas nella carica di vicepresidente, da Anna Caria nella carica di segretario e da Federico Uleri come tesoriere, con il coinvolgimento quali consiglieri di Salvatore Marras, Laura Spanu, Eliana Virdis e Silvia Carta, con una chiara maggioranza femminile. «Il vostro contributo sarà fondamentale per dare voce ai giovani, valorizzare le loro idee e costruire insieme progetti innovativi e inclusivi», ha detto il primo cittadino. «Al nuovo direttivo diciamo: siate il cambiamento che volete vedere nel nostro paese, la vostra energia e la vostra visione sono il motore del futuro, e siamo certi che saprete fare la differenza». Il sindaco ha voluto ringraziare anche Maria Martinez quale presidente uscente, Aurora Solinas (che prosegue il lavoro avviato), Irene Masala, Carola Canu che hanno fatto nascere e guidato la Consulta fino ad oggi.«Come amministrazione comunale, - aggiunge il sindaco Dettori - confermiamo il nostro sostegno e la nostra disponibilità a collaborare per realizzare obiettivi comuni e promuovere il protagonismo giovanile nella nostra comunità».

© Riproduzione riservata