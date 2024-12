Il coro gospel grande protagonista del Natale di Tissi, con musica dal vivo per un concerto che anticipa il Natale. Nel cartellone predisposto dall’amministrazione comunale, il gruppo Gospel Angels Usa canterà, venerdì 13 dicembre alle ore 18, presso la chiesa Santa Anastasia, un concerto per unire e far riflettere.

Nel repertorio del coro americano la musica sacra dei neri d’America, composto da voci di ogni età, guidate con grande passione e capace di coinvolgere il pubblico in una esperienza gioiosa.

L’energia dei coristi, la personalità interpretativa, gli arrangiamenti e l’intenso accompagnamento degli strumenti come il pianoforte, si fondono con la spiritualità dei testi e la potenza espressiva della musica.

I Gospel Angels Usa si distinguono nel panorama musicale italiano del genere gospel per la loro capacità di trasmettere al pubblico lo spirito pi profondo e autentico, non solo dle gospel tradizionale, ma soprattutto di quello moderno che caartterizza la maggior parte dei brani in repertorio. Così il coro americano riesce ad interpretare la vera anima gospel tipica dei gruppi afroamericani.

