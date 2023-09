Proseguono gli appuntamenti dedicati alla salute organizzati dall'amministrazione comunale di Tissi. Il 16 settembre, nei locali del Centro Culturale, si terrà un open day sui disturbi della memoria, promosso dall'associazione Italiana Donne Medici della sezione di Sassari, con l'obiettivo di divulgare la conoscenza degli strumenti fondamentali per la prevenzione e diagnosi tempestiva delle patologie neurodegenerative che conducono al declino cognitivo e alla demenza. Il secondo, in programma il 23 ottobre, consiste in uno screening uditivo itinerante di prevenzione e riabilitazione dei problemi uditivi.

«Questo progetto è nato perché il ruolo dell'amministratore è quello di prendere importanti decisioni, come adoperarsi in tutti i modi per garantire la salute delle persone - ha dichiarato l'assessora Benedetta Dettori -. La prevenzione è un tema fondamentale, perché permette di agire in tempo, così come è indispensabile informare ed educare alla salute, queste sono le prerogative che la nostra amministrazione si è prefissata e vuole assicurare. Questa iniziativa si fa portavoce di un grande messaggio sociale: gli screening e corsi gratuiti effettuati in loco, si rivelano un importante opportunità per quella fascia di popolazione per la quale non è agevole usufruire della sanità pubblica o privata».

© Riproduzione riservata