«Il ricambio generazionale nel settore agricolo è fondamentale per garantire il futuro del mondo primario che, in Sardegna, rappresenta una delle fette più cospicue del sistema economico». È uno dei messaggi emersi dall'incontro promosso e organizzato a Thiesi da Coldiretti Giovani Impresa Sardegna per illustrare le novità della Pac 2023-2027.

«Il futuro è già dei giovani, soprattutto di quelli intraprendenti che hanno anche il compito di spronare i più grandi - dice Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, portando il suo messaggio alla giornata di Thiesi - in agricoltura c'è bisogno di rinnovamento e di giovani, sia come imprenditori che come lavoratori nelle tante aziende che nell’isola sono sempre alla ricerca di manodopera»

All’incontro è intervenuto in collegamento da Roma anche il presidente della commissione Agricoltura alla Camera, Mirco Carloni, che dopo aver illustrato alcuni dei punti principali della legge che ha presentato sui giovani agricoltori ha ascoltato le domande e le richieste lanciate dalla giovane platea.

Durante i lavori gli esperti invitati all’evento hanno illustrato le principali novità della Pac che metterà in campo, per l’intera programmazione, 36 miliardi di euro in 5 anni dal 2023 al 2027, oltre 7 miliardi di euro all’anno.

A queste risorse si aggiungono circa 5 miliardi di euro del Pnrr destinati al settore agroalimentare.

