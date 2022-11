È tutto pronto, a Thiesi, per l’edizione 2022 di “Rochitas in festa”, la tradizionale manifestazione enogastronomica che si sviluppa nel centro storico del paese del Meilogu.

L’evento, in programma sabato 3 dicembre, partirà alle 11.30 con l’apertura dei laboratori per bambini. Alle 12 e alle 18, nei locali di “Su Monte”, la cooperativa Siendas curerà un laboratorio de “Impanadas tiesinas”. L’apertura degli stand enogastronomici è in programma per le 12.30.

Alle 15, l’artista Pina Monne sarà la promotrice di un laboratorio di ceramica. A seguire, alle 16, ci sarà un laboratorio ludico-creativo, mentre alle 18, con replica alle 20, ci sarà l’esibizione itinerante della Seui Street Band. Alle 19 spazio allo spettacolo itinerante delle maschere tradizionali sarde “S’Ainu Orriadore”. Alle 21.30 nuovo spettacolo itinerante, stavolta curato dai tenores di Thiesi.

Gran finale alle 22 con la "Over Duo”.

