Anche il Comune di Stintino apre uno sportello di accoglienza e consulenza gestito dal sindacato dei pensionati Spi-Cgil.

Un servizio in grado di offrire supporto per l'espletamento di tutte quelle pratiche volte a ottenere l'assistenza che il welfare mette a disposizione delle famiglie, dei pensionati e dei lavoratori in genere, siano essi occupati o disoccupati.

L’iniziativa è stata accolta con favore dalla sindaca di Stintino, Rita Vallebella, la quale ha subito mostrato grande entusiasmo e disponibilità per un servizio sostanzialmente a chilometro zero che risponde all'esigenza sempre più sentita da quei cittadini che per fare un "Red" o un "Isee" dovevano necessariamente recarsi a Porto Torres o a Sassari.

Grazie alla concessione di uno spazio da destinare al CAF o al Patronato, il servizio sarà operativo a breve nei locali della biblioteca comunale, in Piazza dei 45, dove ogni mercoledì, dalle ore 10 alle 12, un pensionato volontario sarà presente per fornire informazioni e accogliere utenti che abbiano necessità dei servizi che gli uffici della Cgil di Porto Torres offrono regolarmente ai cittadini.

