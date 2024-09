Nata nel 1865, quando i futuri stintinesi abitavano l'isola dell'Asinara, la Festa della Beata Vergine della Difesa è l'evento più sentito nel borgo marinaro sorto vent'anni dopo. Intorno alla festa vera e propria che si celebrerà domenica, è stato costruito negli anni un contorno di eventi apprezzati dai turisti.

Il calendario delle manifestazioni, che iniziano alle 16 in largo Cala d'Oliva con i giochi per bambine e bambini, è stato presentato questa mattina nella Camera di Commercio di Sassari, visto che la festa rientra nel progetto Salude & Trigu.

Da domani a domenica (alle 21.30) concerti con I Musicanti, Dj Efvs, Beppe Dettori, Dj Madd e Zero Assoluto. Sabato mattina sul lungo mare Colombo il via all'albero della Cuccagna a mare, mentre alle 19 verrà celebrata nella chiesa parrocchiale la messa di suffragio per i defunti della Confraternita.

Domenica messa alle 10 e a mezzogiorno via al palio remiero per gozzi composti da quattro rematori e un timoniere. Alle 16.30 benedizione al monumento dei caduti e processione per le vie del paese che proseguirà sul mare, grazie ai barconi dove verranno sistemati i fratelli della Confraternita, le bandiere e il simulacro della Beata Vergine della Difesa. Una volta al largo verrà gettata in acqua una coronoa di fiori e quindi rientro al porto e nuova processione sino alla casa della Confraternita dove verranno offerti biscotti e vino.

Tra gli eventi dei giorni seguenti da segnalare sabato 14 settembre la Sagra del pesce, dove verranno distribuite gratuitamente orate e spigole cucinate sulla griglia.

© Riproduzione riservata