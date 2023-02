Appuntamento a Sorso, il 26 e 27 febbraio, nella sala conferenze del Palazzo Baronale (via Convento 10) per lo stage di perfezionamento vocale con il Maestro Fabio Lazzara, vocal coach fra i più richiesti a livello nazionale e internazionale.

Lazzara terrà una masterclass (posti limitati), aperta a cantanti, artisti, doppiatori, performer professionisti, talenti emergenti, maestri di coro, logopedisti e docenti del settore ai quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione, anche come uditori.

L’appuntamento è organizzato dall’amministrazione comunale – assessorati alla Cultura e al Turismo – del comune di Sorso, in collaborazione con l'Associazione Culturale MusArt.

«Il settore musicale e artistico è un volano non solo per la cultura ma anche per l’economia di un territorio – spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo Federico Basciu – coinvolgendo professionisti che forniscono un servizio insostituibile e fondamentale. La città di Sorso vuole porsi come meta turistica e culturale promuovendo la musica e tutti i professionisti che ruotano attorno ad essa».

L’iniziativa si inserisce tra le azioni strategiche riferite all’adesione al movimento Città Sane volto alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio culturale e ambientale attraverso l’innovativa interazione tra musica, arte, ricerca e salute dell’uomo e dell’ambiente inteso come benessere fisico, mentale e sociale.

© Riproduzione riservata