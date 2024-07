Spettacolo e tradizione a Sorso in occasione della suggestiva Corsa alla Stella, la giostra equestre organizzata dall'associazione Only Events in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Demelas.

Una tradizione di quasi cinquecento anni andata poi perduta e riportata alla luce lo scorso anno con la riedizione della sfida che ha animato il paese. In questa seconda edizione, cavalli e cavalieri sorsensi e provenienti da numerosi centri del Nord Sardegna si sfideranno su un percorso di 300 metri su sabbia in un tratto che costeggia il Parco Vita. Le performance dei partecipanti si svolgeranno suddivisi in 6 batterie da 5 cavalieri ciascuna.

La classifica, che premierà i primi tre, terrà conto del numero di stelle centrate e del tempo impiegato. Lo scorso anno la Corsa alla Stella ha esordito con successo facendo registrare migliaia di persone giunte in città per assistere alla spettacolare esibizione, manifestazione intensa e complessa che permette di promuovere il territorio.

