Una tradizione di quasi cinquecento anni fa che sembrava fosse andata perduta, riproposta quest’anno dall’amministrazione comunale di Sorso in occasione delle celebrazioni della Madonna di Noli me Tollere.

È la suggestiva Corsa alla Stella, giostra equestre con cavalli e cavalieri provenienti da numerosi centri del nord Sardegna. Un recupero delle tradizioni che il tempo aveva messo da parte ma che il Comune della Romangia ha voluto recuperare come elemento identitario della comunità.

Domenica 28 maggio, con inizio alle 10, si darà il via alla prima edizione della Corsa alla Stella a Sorso, promossa dall’assessorato al Turismo, in collaborazione con l’associazione Beata Vergine Noli me Tollere.

Nel tratto tra via Borio e Cappuccini, 30 cavalieri (sorsensi e provenienti da numerosi centri del Nord Sardegna), si sfideranno suddivisi in 6 batterie da 5 cavalieri ciascuna, in un percorso di 300 metri. La classifica, che premierà i primi tre migliori cavalieri, terrà conto del numero di stelle centrate e del tempo impiegato.

