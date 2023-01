A Sorso in arrivo il pediatra di base. A darne comunicazione è stata la stessa amministrazione comunale che annuncia: "Il 6 marzo 2023 la pediatra dottoressa Ilaria Durgali prenderà servizio in città".

L'ambulatorio sarà in Via Tuveri numero 1. La dottoressa Durgali riceverà il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12.

«A partire da quella data - e non prima - sarà possibile effettuare la scelta secondo due modalità - specificano dal comune -: recandosi di persona presso l’ufficio SAU di Sorso in via Dessì, portando con sé un documento di identità del genitore che fa richiesta e la tessera sanitaria del minore per il quale si fa richiesta; via e-mail all'indirizzo sceltapediatra.sausassari@aslsassari.it allegando copia del documento di identità del genitore che fa richiesta e copia della tessera sanitaria del minore (entrambi gli allegati in formato pdf), indicando nel corpo della mail il nome del pediatra e un proprio recapito telefonico. L’e-mail di richiesta sarà presa in carico dall’Ufficio SAU che provvederà a dare riscontro in tempi brevissimi».

