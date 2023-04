Casette per gli uccellini da posizionare sugli alberi di ulivo, già ospitati nell’area parco, un tappeto elastico, la palla arrampicata e le porte da calcio. Ecco le idee fornite dagli alunni e studenti dell’istituto comprensivo “Latte Dolce Agro” che verranno realizzate nel nuovo parco di via Cedrino. I bambini e ragazzi della scuola d’infanzia e primaria di via Cilea e della scuola secondaria di via Cedrino hanno aderito al contest lanciato dal comitato provinciale di Sassari dell’AiCS “Il parco che vorrei”, in vista dell’inaugurazione dell’area verde attorno alla sede dello storico ente di formazione professionale. Con poesie e disegni, e persino un plastico, hanno espresso le loro preferenze e idee. Alcuni verranno accontentati.

Dopo anni, la sede di Sassari dell’Associazione Italiana Cultura e Sport è riuscita a realizzare il suo sogno, acquisendo - grazie ad un accordo con il Comune di Sassari - i circa 2300 metri quadrati di verde attorno alla sede di via Cedrino che il 20 maggio verranno messi a disposizione della città.

Il presidente dell’AiCS fp Sardegna, Franco Cassano, afferma: «Era un'area abbandonata che stiamo restituendo al quartiere anche attraverso un percorso di progettazione partecipata che ha coinvolto i giovani, le scuole, gli anziani e le diverse realtà associative sportive, culturali e sociali che operano a Latte Dolce e Santa Maria di Pisa e nel resto della città. Saranno parte attiva non solo il giorno dell’inaugurazione, ma anche durante la programmazione di tutte le attività che verranno ospitate all’interno del parco».

