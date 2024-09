Saranno ancora i Giardini Pubblici di Sassari a ospitare la III edizione del “Family Friendly FEST, Sassari un territorio amico delle famiglie”. L’evento gratuito dedicato alle famiglie e al loro benessere è in programma il 4, 5 e 6 ottobre. Organizza Bridges Società Cooperativa Sociale – Ponti fra le persone, per le famiglie e per il territorio in collaborazione con le realtà che condividono il programma di lavoro Baby and Family.

Il festival, presentato questa mattina nella sede dell'assessorato alla Cultura del Comune di Sassari, vedrà tra i protagonisti le associazioni, gli esercenti e gli operatori pubblici e privati che operano sul territorio con uno sguardo rivolto alle esigenze delle famiglie: oltre venti realtà delle quaranta coinvolte nei quattro anni di attività nel programma di lavoro del Baby and Family, riunite nel portale online www.babyandfamily.it, dove le famiglie della città e del territorio possono trovare l’offerta esistente riguardo ai servizi e alle attività rivolte ai bambini, ai ragazzi e ai loro genitori.

«Tra le novità di quest’edizione – ha spiegato Eleonora Cesarani consulente progettazione e organizzazione servizi family friendly, ideatrice del Fest – c'è un’anteprima del Fest con seminari tematici e il coinvolgimento delle scuole che saranno con noi la mattina del 4 ottobre, perché la scuola è la prima agenzia educativa insieme alle famiglie, fondamentale per la crescita dei bambini e dei ragazzi».

