Dopo due anni di stop causa pandemia, ritorna il Sardegna Pride che si svolge sabato 2 luglio a Sassari con partenza alle 18 da piazza Università. Il coordinamento riunisce diverse associazioni, ma l'obiettivo è comune: liberazione dei corpi, dei sentimenti, delle relazioni in una manifestazione che afferma il diritto, fondamentale, di ogni persona, all’autodeterminazione sul corpo e nelle scelte di vita, per una "libertà senza confini" come recita il motto di quest'anno.

Da giovedì i Giardini Pubblici si sono trasformati nel Pride Village che propone laboratori, incontri e tanta musica.

Attesi partecipanti da tutta l'Isola per il corteo che partendo da piazza Università, si snoderà lungo corso Vico, Porta Sant'Antonio e corso Vittorio Emanuele da dove sarà possibile aggregarsi alla sfilata.

Gli organizzatori hanno infatti pensato a tre diversi punti di partenza per andare incontro alle persone con ridotta mobilità. Il terzo accesso è da piazza Castello. Da lì il corteo proseguirà in via Asproni , girerà nell’ultimo tratto di via Roma e arriverà in piazza d’Italia.

Il Sardegna Pride 2022 coincide coi 30 anni di attività del Mos, il Movimento omosessuale sardo.

© Riproduzione riservata