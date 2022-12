Quasi come un regalo di Natale, l'amministrazione comunale annuncia “Il padiglione Tavolara riapre alla città”. I particolari verranno illustrati mercoledì in conferenza stampa. La curiosità cresce, perché l'edificio ex Isola situato nei Giardini Pubblici che a metà del Novecento ospitava la Biennale dell'Artigianato ha già visto l'inaugurazione per la riapertura con due Giunte regionali differenti: nel 2013 e nel 2018. Di fatto però il padiglione, che prende il nome dallo scultore Eugenio Tavolara, è rimasto chiuso sino a oggi, nonostante il passaggio dalla Regione al Comune di Sassari per la gestione pro-tempore sia avvenuto poco più di due anni fa.

Va detto che gli interventi di restauro erano soprattutto in capo alla Regione (gli ultimi per una cifra intorno al mezzo milione di euro), mentre al Comune sassarese spetta l'allestimento del Museo per l'artigianato e il design.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco Nanni Campus, l'assessora al Patrimonio Rosanna Arru e quella alla Cultura Laura Useri durante una conferenza stampa che si terrà in sala Consiglio a Palazzo Ducale mercoledì 14 dicembre alle 10 e a cui parteciperanno anche Giuliana Altea, presidente Fondazione Nivola, Luca Cheri, direttore del Museo Nivola e co-curatore della mostra che animerà parte del Padiglione insieme ad Antonella Camarda, e Marco Rau presidente Confartigianato Imprese Sassari per l'altra area del Padiglione.

Non resta che attendere qualche giorno. Dopo nove anni di inaugurazioni e promesse disattese è in fondo una piccola attesa.

