Riapre dopo tre anni di chiusura uno dei polmoni veri più importanti di Sassari: il parco di Baddimanna, che era stato chiuso per motivi di sicurezza e ha richiesto un intervento di 32mila euro da parte del Comune. L'appuntamento è per sabato 26 febbraio. Il parco sarà frequentabile dalle 9 alle 17 fino alla fine di febbraio, per poi allungare l’orario, da marzo ad aprile, dalle 9 alle 20 e da maggio ad agosto fino alle 21.

Si tratta di un'area frequentatissima quando era aperta, non solo da bambini e famiglie, ma anche da amanti del jogging, e che ha ospitato persino qualche appuntamento musicale con band rock cittadine.

A dicembre è stata aggiudicata la gestione del parco urbano e delle strutture annesse, punti di ristoro, bar e ristorante, alla ditta Marajà srls. La concessione avrà durata decennale, sino al 14 dicembre 2031. La concessionaria ha provveduto a mettere in sicurezza le strutture avviando la manutenzione straordinaria degli edifici.

A Baddimanna sarà sempre presente il personale dell'agenzia regionale Forestas impegnata da marzo 2019 mediante una convenzione alle attività di manutenzione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio arboreo.

