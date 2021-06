Fare una fila in città alle prime luci dell'alba, provare nelle frazioni di Tottubella (a 22 km da Sassari) o Palmadula (distante 37 km) oppure rassegnarsi ad un appuntamento per il prossimo anno. I sassaresi che vogliono rinnovare la carta d'identità elettronica sono scoraggiati. Provare a prendere appuntamento oggi significa averlo non prima del 4 marzo 2022. Il Governo ha prolungato di cinque mesi la validità del documento di riconoscimento, ma se l'appuntamento viene fissato nove mesi dopo, bisogna per forza andare nell'ufficio.

La schermata di chi prova a prendere appuntamento oggi

Il problema è che dei 7 “Punto Città” il Comune di Sassari tiene aperti solo quello centrale di corso Maria Angioy e appunto i due delle borgate di Tottubella e Palmadula, non raggiungibili facilmente da chi non ha un proprio mezzo.

Restano chiusi i Punto Città del quartiere periferico di Li Punti, quello del Latte Dolce (altro quartiere molto popolato) e i due delle borgate di Campanedda e La Corte. Sospeso da qualche mese anche il Punto Città che era stato aperto a Monte Rosello, altro quartiere cittadino.

“Manca il personale” hanno fatto sapere dal Comune di Sassari. Una giustificazione che non allevia il disagio di centinaia di cittadini.

