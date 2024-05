Il progetto Inn-Pratica riguarda la Comunità di pratica transfrontaliera per l'innovazione in agricoltura e la transizione ecologica e digitale. È finanziato dal programma Interreg Marittimo VI Italia-Francia. L'appuntamento è per venerdì 24 maggio alle 9 nell'Aula Magna del Dipartimento di Agraria.

Il progetto è di durata biennale, vede il coinvolgimento di otto partner e l’Università di Sassari è capofila attraverso il coordinamento del prof. Fabio Madau del Dipartimento di Agraria. Il partenariato è composito per regione di afferenza e per tipologia ed è costituito da LAORE (Sardegna), Regione Toscana, Regione Liguria, Confederazione Italiana Agricoltura Toscana, DAFNE Società Cooperativa Impresa Sociale (Liguria), ODARC (Corsica) e Camera di Commercio per l’Italia di Marsiglia.

Obiettivo principale è quello di valorizzare le innovazioni in agricoltura e nei territori rurali attraverso la creazione delle cosiddette comunità di pratica transfrontaliere tra imprese agrarie volte al miglioramento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Dopo una prima fase di mappatura delle innovazioni introdotte nelle regioni interessate e dell'individuazione delle linee guida per la diffusione transfrontaliera, il progetto prevede lo sviluppo di una serie di interscambi tra promotori di buone pratiche attorno al tema dell'innovazione, creando appunto tali comunità di pratica atte a favorire su base transfrontaliera le singole innovazioni. Si tratta, soprattutto, di innovazioni che consentono una gestione razionale delle risorse naturali, aumentano la produttività aziendale, migliorano la gestione degli impatti aziendali sui soggetti interni ed esterni alle imprese e, infine, possono permettere una valorizzazione, anche in chiave turistica, delle produzioni agro-alimentari e dei territori in cui le imprese insistono.

Dopo i saluti istituzionali il convegno prevede lo sviluppo di tre relazioni principali da parte del prof. Alessio Cavicchi dell’Università di Pisa, del prof. Roberto Furesi dell’Università di Sassari e del dottor Sandro Murgia dell'agenzia regionale Laore.

Seguirà la presentazione del progetto da parte del prof. Madau e successivamente ogni partner avrà modo di illustrare il proprio ruolo entro il progetto.

