Anche Sassari partecipa alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne grazie ad un’iniziativa promossa dalle ACLI Provinciali di Sassari, in collaborazione con le Acli della Sardegna e nell’ambito della campagna “Nessuno è straniero all'umanità” promossa dall’Assessorato Regionale al Lavoro.

L’evento #NONSEISOLA è in programma lunedì alle 15.30 in Piazza d’Italia. L’evento garantirà l’accessibilità a tutti grazie alla traduzione simultanea degli interventi nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) a cura di ENS Sassari.

L’obiettivo della manifestazione è coinvolgere la popolazione sulla drammatica realtà della violenza contro le donne, promuovendo consapevolezza e conoscenza degli strumenti di prevenzione e dei servizi di aiuto disponibili a livello nazionale, regionale e provinciale. Parallelamente, si intende coinvolgere gli enti del Terzo Settore operanti a Sassari, valorizzando il contributo nella lotta contro la violenza di genere.

Per tutto il pomeriggio la piazza sarà animata da due punti informativi: uno dedicato alla campagna “Nessuno è straniero all'umanità” dell’Assessorato Regionale al Lavoro e un altro curato dal CAV – Progetto Aurora (Plus Cooperativa Sociale Onlus Porta Aperta), entrambi arricchiti da materiali e risorse utili per sensibilizzare la cittadinanza.

Gli spazi saranno condivisi con altri enti del Terzo Settore che collaborano per questa importante causa, creando un’occasione di dialogo e confronto aperto alla comunità: saranno con noi Generazione Europa Don Milani, AICEM (Associazione Internazionale per la Cooperazione e l'Educazione nel Mondo) e il Centro contro le discriminazioni - Movimento omosessuale sardo.

