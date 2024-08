Migliaia di persone presenti, stasera a Sassari, alla festa dei Piccoli Candelieri, primo atto dei 10 giorni di manifestazioni dedicati alla Faradda del 14 agosto.

Venti i mini ceri che hanno sfilato da Porta Sant'Antonio a Corso Vico fino alla piazza della chiesa di Santa Maria di Betlem. 358 i piccoli partecipanti, tra cui 13 donne, alcune capocandeliere, con Marco dei Mini Sarti che, ad appena tre anni, è stata la presenza più giovane dell'evento.

In piazza, davanti all'edificio sacro ancora chiuso per lavori in corso, i Piccoli Candelieri si sono soffermati per l'ultima danza, il saluto alla Vergine Assunta e quello alla giunta, capitanata dal sindaco Giuseppe Mascia. Proprio il primo cittadino ha premiato ogni capocandeliere, in rappresentanza dei mini ceri, e consegnato 358 medaglie.

A concludere la cerimonia la preghiera dell'Ave Maria introdotta dal padre guardiano Salvatore Sanna con l'augurio «a zent'anni!».

